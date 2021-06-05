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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

لمحاربة الغش التجاري.. ضبط 12 قضية تموينية متنوعة بمركز شبراخيت

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز شبراخيت، وأسفرت الحملات عن ضبط الآتي :-

إصابة 11 عامل في انقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي بالبحيرة

مصادرة 4.2 ألف رغيف مدعم قبل تهريبه بالبحيرة

- ضبط كمية قدرها 5000لتر سولار  داخل محطة وقود غير مرخصة.

- ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وسجل صناعي والتحفظ على 1000لتر صابون و 1000لتر كحول.

- ضبط 240 عبوة خل داخل أحد مراكز البيع مجهولة المصدر.

- ضبط 230عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع والأحجام منتهية الصلاحية.

- المرور علي عدد من مستودعات البوتاجاز وتم تحرير عدد 2محضر لعدم الاعلان عن الأسعار.

- ضبط كمية من  الأكياس السوداء لاستخدامها في تعبئة المواد الغذائية.

- ضبط 5محلات لعدم الاعلان عن الاسعار.

يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ، حملة تموينية لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إدكو.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز بحوزته ٤٢٠٠ رغيف مدعم تم إنتاجه قبل المواعيد المقررة رسميا لبيعها في الأسواق السوداء ، وكذلك ١٢٨ بطاقة تموين مدعم.

تم التحفظ علي البطاقات التموينية والخبز المدعم  وتسليمهم لديوان مركز شرطة ادكو، وتحرر المحضر اللازم قيد برقم جنح أمن دولة طوارئ، وجاري العرض على النيابة العامة.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة ضد المخابز البلدية عباره عن الآتي

- محضر غلق مخبز بلدى أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى.

- محضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات.

- محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

- محضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز.

- محضر عدم نظافة أدوات العجن.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الشهر الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عباره عن الآتى:-
-تحرير  5  محاضر نقص، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجن.
- تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل الرسمية.
- محضر غلق مخبز وعدم قيامه بالعمل والإنتاج.
تم تحرير التقارير وإرسالها إلى مديرية التموين لتحصيل الغرامات حفاظاً على المال العام.

محافظ البحيرة حملات تموينيه مركز شبراخيت اخبار المحافظات محاربة الغش التجاري

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