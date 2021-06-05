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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

اليوم.. حفل عزمي والكيان فى ساقية الصاوي

عزمي
عزمي

تسعد ساقية عبدالمنعم الصاوى، بتنظيم حفل موسيقى لعازف الكمان "عزمى" مع فرقته "الكيان" اليوم على مسرح النهر فى تمام الثامنة مساءً. 

ولد عزمي في 8 نوفمبر 1987 بالقاهرة خريج المعهد العالي للمعهد الموسيقي. في البداية ، قام بالعزف على فرق الكمان والموسيقى ، بالإضافة إلى متابعة مجموعة متنوعة من مشاريع الموسيقى والفن والأداء، الجاز والمترو في القاهرة ثم انتقل أكثر نحو الكمان الكهربائي الذي بدأ في علاقة خاصة من العاطفة بينهما، التي أنتجت الكثير من المقطوعات الموسيقية ذات مغزى. 

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الليلة.. على الهلباوي يحيي حفلا على مسرح ساقية الصاوي

وكان قد أحيا أمس المطرب والمبتهل علي الهلباوي، حفلًا على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوى فى الساعة الثامنة مساء.

غنى علي الهلباوي في الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات ومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتى.

علي الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر. قدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.

ساقية عبدالمنعم الصاوى عزمى الكيان الكمان مسرح مسرح النهر

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