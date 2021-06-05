بإجمالي 85 مليون جنيه..مشرف تطوير العشوائيات بدمياط تكشف تفاصيل تطوير منطقة قرية الصيادين

قال دعاء ممدوح، مشرف تطوير العشوائيات بدمياط: إن منطقة قرية الصيادين كانت من ضمن المناطق الغير آمنة، مضيفة :"المنطقة كانت عبارة عن مباني غير مطابقة للمواصفات"، بالإضافة إلى عدم وجود صرف صحي.

وأضافت "دعاء ممدوح" خلال حوارها ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة وضعت خطة لتطوير المنطقة بإجمالي تكلفة 85 مليون جنيه، متابعة: “ في البداية كان هناك رفض من قبل أهالي المنطقة حول فكرة مغادرته، ولكن بعد إجراء حوارات ميدانية من قبل المنفذين قام الأهالي بمغادرة المنطقة لحين تطويرها”.



وأشارت مشرف تطوير العشوائيات بدمياط: إلى أن المحافظة قررت توفير مبلغ للإيجار خاص بـ أسر المنطقة لحين إعادة تطوير المنطقة وعودتهم مرة أخرى .



ولفتت إلى أن المشروع يتكون من 12 عمارة و250 وحدة سكنية، مشددة على أن فور الانتهاء من تطوير المنطقة عادت الأسر إلى أماكنهم مرة أخرى.



