مقابل تلقيحهم ضد كورونا.. كاليفورنيا تقدم جائزة ضخمة لـ 15 من مواطنيها

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، أمس الجمعة، فوز 15 شخصا بجوائز قدرها 50000 دولار مقابل تلقيحهم ضد فيروس كورونا.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، سحب نيوسوم، أسماء أول دفعة من الفائزين بالأموال التشجيعية مقابل الحصول على لقاح كورونا وذلك بشكل عشوائي.

وقال “نيوسوم”، في مقر يانصيب ولاية كاليفورنيا "إذا كنت مترددًا قليلاً أو كنت غير راغب في التلقيح انتظر لحظة، يمكنني حقًا استخدام 50000 دولار".

وأضاف "نحن نفعل كل ذلك هذا لتشجيعكم ولجعلك تفكر من جديد ونأمل أن تتصرف من جديد".

كانت هذه هي أول سلسلة سحوبات من قيمة الجائزة التي أعلن عنها حاكم ولاية كاليفورنيا قدرها 16.5 مليون دولار من أموال الجائزة التي تهدف إلى تشجيع سكان كاليفورنيا على الحصول على جرعات لقاح كورونل قبل 15 يونيو ،

وتخطط ولاية كاليفورنيا لرفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا وإعادة فتح الأعمال في 15 يونيو.

وأطلق نيوسوم برنامج "Vax for the Win" ، وهو برنامج تحفيزي جديد للقاحات مصمم لتشجيع سكان كاليفورنيا على الحصول على لقاحاتهم قبل إعادة فتح الولاية في 15 يونيو.

