30 مليار جنيه لتأسيس بنية تحتية بقطاع الاتصالات ..تفاصيل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ودينا شرف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "30 مليار جنيه لتأسيس بنية تحتية بقطاع الاتصالات".

وأوضح التقرير أن الدولة المصرية ضخت استثمارات قدرها 30 مليار جنيه في شرايين قطاع الاتصالات فى إطار دعم البنية التحتية الرقمية ونشر مراكز الابداع الرقمي في المحافظات الامر الذى أسهم في ارتفاع في متوسط سرعة الانترنت وعكس إشادة عدة جهات دولية وضعت مصر في مراكز متقدمة بالمؤشرات الخاصة بجودة الاتصالات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل في خطتها الخاصة بتطوير قطاع الاتصالات على 3 محاور رئيسة تشمل التحول الرقمي من أجل تقديم خدمات رقمية للمواطنين وتحسين الأداء الحكومي فيما يتمثل المحور الثاني في بناء الإنسان والقدرة البشرية من خلال مبادرات يتم تنفيذها وفقا لمنهج هرمي شامل لفئات مختلفة من التدريب والتعليم التقني عالي المستوى.

أما المحور الثالث يتمثل في تنمية الابتكار ودعم ريادة الأعمال من خلال تنفيذ عدد من البرامج ونشر مراكز للإبداع الرقمي في المحافظات لتشجيع الشباب ذوي الافكار الخلاقة على الابتكار وريادة الأعمال فضلا عن تمكين الشباب على العمل الحر.

وأضاف التقرير أن الحكومة حرصت على تدعيم البنية الأساسية للاتصالات في مختلف المناطق وتساهم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل على رفع كفاءة البنية التحتية للقرى التي تم تحديدها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة وتشمل 51 مركزا وذلك من خلال ربط هذه القرى بكابلات الألياف الدولية لرفع كفاءة الانترنت لمليون منزل، فضلا عن تطوير 878 مكتب بريد وإقامة 500 برج جديد لشبكات المحمول بهذه القرى.