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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تستعرض نشاط صندوق التنمية الثقافية وأهم المشروعات المقبلة

وزير الثقافة
وزير الثقافة

فى إطار متابعتها الدورية والمستمرة لسير العمل داخل أروقة وزارة الثقافة استعرضت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة نشاط صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب خلال الفترة الماضية حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة والمبادرات كان منها استمرار العمل بالمرحلة الثانية من الدفعة الاولى لمبادرة صنايعية مصر بواقع 79 متدربا والهادفة الى صون الهوية التراثية لمصر وإعداد جيل جديد من الكوادر في مجالات الحرف التراثية والتقليدية . 
كما ناقشت وزيرة الثقافة الفعاليات المستهدف إقامتها منها الإعداد للدورة السادسة من مسابقة الصوت الذهبي والتي تسعى لاكتشاف الموهوبين والنابغين من الأطفال والشباب فى مجال الغناء بجميع انحاء الجمهورية الى جانب إدراج المسابقة ضمن برنامج الأكاديمية المصرية للفنون بروما لإتاحة فرصة المشاركة لأبناء الجالية المصرية في أوروبا إلكترونيا مع زيادة قيمة الجوائز المالية للمسابقة وتحويلها لمشروع قومي  لاكتشاف وصقل المواهب الغنائية في كافة ربوع الوطن . 
هذا الى جانب اقامة برنامج الدورة السادسة لملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي والتى تحمل اسم فنان الخط العربى الكبير يوسف أحمد .
واطلعت عبد الدايم على تقرير حول أعمال لجنة مقتنيات الفنانين.

وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خطة صندوق التنمية الثقافية فتحي عبدالوهاب

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