أول تحرك برلماني بشأن انهيار جزء من الميضأة الأثرية في مسجد السلطان حسن

تقدمت النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن انهيار جزء من الميضأة الأثرية الخاصة بمسجد السلطان حسن الأثري.

وأكدت النائبة شيماء حلاوة أن وزارة السياحة والآثار أصدرت بيانا على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، تؤكد فيه أن الجزء الذي سقط من الرفرف ليس هو الجزء الأثري أو جزء منه، وإنما هو جزء خشبي مُستحدث تم تركيبة بعدما قامت لجنة حفظ الآثار العربية بإزالة الرفرف الأثري المتهالك، كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن سقوط الرفرف المُستحدث قد حدث بفعل عوامل الطقس والتعرية.

وقالت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة: "لا يمكن أن نتصور أن عدم سقوط الجزء الأثري الأصلي للرفرف الخشبي هو الأزمة الأصلية فحسب، بل إن هناك أمرين في غاية الأهمية والخطورة تغافلت عنهما الوزارة تماماً وهما:

أولاً) أن مسجد السلطان حسن هو من الآثار الإسلامية والعربية الشهيرة التي لا تقل أهمية أو عراقة عن نظيرتها من الآثار الفرعونية، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تقع مثل تلك الأمور في مثل ذلك المكان، خاصة أنه من المفترض أن تكون هناك عمليات صيانة دورية للمسجد ومشتملاته كي لا تقع مثل تلك الوقائع.

ثانياً ) يعتبر مسجد السلطان حسن الأثري وجهة سياحية متميزة للتعريف بالحضارة الإسلامية والتراث العربي الأصيل، بمعنى أن ما حدث قد يؤثر على عجلة السياحة في هذا المكان بشكل كبير.

وطالبت البرلمانية الحكومة بسرعة التدخل من أجل الوقوف على حقيقة أبعاد وملابسات تلك المشكلة، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر للتأكيد والحرص على عدم تكرار مثل تلك الوقائع المؤسفة مرة أخرى مستقبلاً.