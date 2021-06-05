هشام صالح يتقدم باستقالته من قيادة منتخب كرة الصالات قبل كاس العالم

استقال هشام صالح المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات من منصبه في ظل اعتراضه على الازمات الإدارية التي عاني منها المنتخب قبل البطولة العربية والتي استضافتها مصر مؤخرا.

وتضمنت الاستقالة 15 سببا ابرزها سوء الإدارة من قبل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدم الاستعداد الجيد للبطولة حيث بدا المنتخب التدريب قبل البطولة بـ 3 أسابيع فقط.

وكان الجهاز المعاون لـ صالح قد تمت اقالته دون الرجوع له مما زاد من حدة الأزمة بين هشام صالح واللجنة الثلاثية.

كان منتخب مصر لكرة الصالات خسر نهائي كأس العرب لكرة الصالات التي أقيمت فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر أمام المغرب برباعية نظيفة.

وجاءت قرعة كأس العالم لكرة الصالات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا، كازاخستان، كوستاريكا

المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر

المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان

المجموعة الرابعة: بنما، جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل

المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان، باراجواي، إسبانيا

المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا، صربيا، إيران