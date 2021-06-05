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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس حماس: نستطيع أن ندك تل أبيب بـ 130 صاروخا برشقة واحدة

يحيي سنوار
يحيي سنوار

قال يحيي سنوار رئيس حركة حماس في غزة، إن المعركة الأخيرة أثبتت أن المقـاومة الفلسطينية تضم بين صفوفها عددا كبيرا من حملة الشهادات العليا.

وبحسب صوت الأقصي فقد أضاف سنوار، خلال لقاء مع الكتاب والأكادميين والأساتذة في جامعات قطاع غزة: “قدمنا كل تنازل ممكن وأبدينا مرونة عالية جدا من أجل الوصول لحالة تنهي شتاتنا وتنهي الانقسام.. لكن الانتخابات ألغيت”.

وتابع : “العدو الصهيوني أخطأ في اختبار قوة شعبنا، والكل الفلسطيني يدافع عن بقاءنا في القدس والشيخ جراح”.

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كما استطرد : مقاومتنا نصرت أهلنا في القدس ولن تتوانى عن نصرتهم، وحققنا أهدافا استراتيجية في معركة سيف القدس، وأثبتنا للعدو أننا مستعدون للدفاع عن القدس بأي وقت.

وواصل : يجب أن يعلم الاحتلال أن الأمة مازالت حية، ولو استمرت المعركة لكان شكل الشرق الأوسط مغاير عن اليوم، وتحركات جماهير الأمة يثبت أن القدس يجمع عليها الجميع.

وزاد قائلا : مقاومتنا المحاصرة من العدو والأقربون تستطيع أن تدك تل أبيب ب١٣٠ صاروخ برشقة واحدة، والرشقة الأخيرة بمعركة سيف القدس كان القرار أن تدك بكل صواريخها القديمة، وما خفي أعظم.

 

وأتم : في الجولة الأخيرة استخدمت المقاومة حوالي ٥٠% من قوتها، والاحتلال أوهن بآلاف المرات من بيت العنكبوت.

حماس إسرائيل تل أبيب حركة حماس الشيخ جراح سيف القدس رئيس حماس

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