غدا .. قطع المياه عن مدينة قليوب لأعمال ربط محطة كوم أشفين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مدينة ومركز قليوب غدا الأحد الموافق من الساعة العاشرة صباحا وحتي الساعة الرابعة عصرا.

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وقالت الشركة إن قطع المياه يأتى بسبب تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثانية لمحطة مياه كوم اشفين المرشحة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال اللجان والأمانات الفنية المشكلة للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء.

وبحث الهجان جميع المحاور المُتعلقة بذلك الملف، والمعوقات التي تواجه الأمانات واللجان الفنية بالمراكز والمدن ، وسُبل تذليلها، مشددا على العمل طبقاً لمنهجية محددة للانتهاء من إجراءات فحص الملفات المقدمة والتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات اللازمة وفقاً لأحكام قانون التصالح واشتراطات السلامة والحماية المدنية وطلاء واجهات المباني، مؤكدا على الإسراع في معدلات العمل بذلك الملف الحيوي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا لتقنين أوضاع مخالفات البناء و التيسير على المواطنين .

وأكد محافظ القليوبية أنه يتم متابعة منظومة العمل أولاً بأول للوقوف على معدلات الإنجاز بهذا الملف، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية لتوابع القرى من عزب وتجمعات وكتل سكنية قريبة ومتاخمة لبحث موقف التصالح في مخالفات البناء في تلك المناطق.