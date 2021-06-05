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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد مقابل الحصول على مبالغ مالية عبر فيس بوك

التموين
التموين

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تدشين وزارة التموين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتي نفت صحة ما انتشر حول تدشين صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم خدمة إضافة المواليد الجدد للمواطنين مقابل الحصول على مبالغ مالية.


وكان  المركز قد نفى ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً تحذيرياً منسوباً لوزارة الداخلية يزعم انتشار عصابات تخترق الهواتف الشخصية للمواطنين وسحب محتوياتها بالكامل لابتزاز الضحايا والحصول منهم على الأموال، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه لم يتم إصداره من الوزارة، وأنه سبق رصد محاولة البعض ارتكاب جرائم اختراق الهواتف الشخصية لابتزاز الضحايا، وسبق لأجهزة وزارة الداخلية ضبط العديد من مرتكبي تلك الجرائم وتوعية المواطنين منها، مناشدةً المواطنين ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع من خلال الاتصال على الخط الساخن (108)، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.

إضافة المواليد الجدد اضافة المواليد فيس بوك مجلس الوزراء وزارة التموين

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