عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يعتمد ترقيات 4 آلاف موظف

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن اعتماده لـ حركة ترقيات العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة، والتي تشمل ترقية 4 الاف موظف للدرجة الوظيفية الأعلى ، وكذلك الى المستويات الاعلى داخل نفس الدرجة .

 

جاء ذلك بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وهو القرار الذى تم تكليف الإدارة المركزية للموارد البشرية بتطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من 1 يوليو الماضى 2020 .

 

txt

رئيس جامعة أسيوط: 60 مصابا بفيروس كورونا يتلقون العلاج بالمستشفيات الجامعية

txt

نائب رئيس جامعة أسيوط يكشف قواعد إجراء امتحانات نهاية العام الجامعى

 

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه قراره يأتى تنفيذاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية موظفي الدولة ممن أمضوا المدة القانونية المنصوص عليها للترقية.

 

وصرح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، بأن حركة الترقية الوظيفية تأتى ضمن محاور استراتيجية إدارة جامعة أسيوط والساعية إلى التطوير المتواصل لجهازها الإداري وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتقدمه وتحسين أدائه في مختلف التخصصات وهو ما يعد واحداً من أكبر وأكفأ الهياكل الإدارية على مستوى الجامعات المصرية.

رئيس جامعة أسيوط جامعة اسيوط حركة ترقيات ترقية 4 الاف موظف

ترشيحاتنا

تعرف على رابط إضافة المواليد الجدد في بطاقات التموين

جمعية رجال الأعمال: تمويل الوحدات تحت الإنشاء وكتابة عقد ثلاثي شرط أساسي للاستفادة من مبادرة الرئيس بفائدة 3٪

يمكن ملاحظتها بسهولة.. 5 علامات تشير إلى أن الشخص يكذب

تشافي: رفضت تدريب برشلونة مرتين

مدبولي يتفقد ميناء العين السخنة

بتكلفة 250مليون جنيه.. رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة مياه الصرف بالعين السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

مقتل مستشار قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني

مدبولي يتفقد محطة الصرف الصناعى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

رجل يستيقظ على ألم مبرح في ذراعه ليجد مفاجأة صادمة في سريره

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ