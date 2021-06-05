رئيس جامعة أسيوط يعتمد ترقيات 4 آلاف موظف

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن اعتماده لـ حركة ترقيات العاملين بمختلف قطاعات وأقسام الجامعة، والتي تشمل ترقية 4 الاف موظف للدرجة الوظيفية الأعلى ، وكذلك الى المستويات الاعلى داخل نفس الدرجة .

جاء ذلك بناء على الضوابط والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وهو القرار الذى تم تكليف الإدارة المركزية للموارد البشرية بتطبيقه بأثر رجعى اعتبارا من 1 يوليو الماضى 2020 .

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه قراره يأتى تنفيذاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن ترقية موظفي الدولة ممن أمضوا المدة القانونية المنصوص عليها للترقية.

وصرح الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، بأن حركة الترقية الوظيفية تأتى ضمن محاور استراتيجية إدارة جامعة أسيوط والساعية إلى التطوير المتواصل لجهازها الإداري وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لتقدمه وتحسين أدائه في مختلف التخصصات وهو ما يعد واحداً من أكبر وأكفأ الهياكل الإدارية على مستوى الجامعات المصرية.