تنطلق اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للتايكوندو برئاسة محمد شعبان

تنطلق اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للتايكوندو برئاسة محمد شعبان
تنطلق اليوم السبت، بالعاصمة السنغالية داكار النسخة الثانية عشر من بطولة إفريقيا للتايكوندو، التي تستمر منافساتها لمدة يومان بمشاركة نحو 188 لاعبا يمثلون نحو 30 دولة إفريقية يتنافسون في ثمانية موازين للرجال ومتلهم للسيدات.
وأقيم أمس الجمعة الاجتماع الفني للبطولة برئاسة المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو.
وخلال الاجتماع الفني تم عرض كافة التفاصيل الخاصة بإقامة البطولة ومواعيد المنافسات وخاصة الاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها بدقة حسب تعليمات الاتحاد العالمي للتايكوندو، كما قام شعبان باجراء قرعة موازين اليوم الأول من البطولة.
وتشهد منافسات اليوم الأول موازين (-58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +87 كجم) للرجال، وموازين (-49 كجم، -57 كجم، -67 كجم+73 كجم) للسيدات.
فيما تقام منافسات اليوم الثاني في موازين (-54 كجم، -63 كجم، -74 كجم، -87 كجم) للرجال، وموازين (-46 كجم، -53 كجم، -62 كجم، -73 كجم) للسيدات.
وتخوض مصر منافسات البطولة بخمسة عشر لاعبا بواقع 7 لاعبين و8 لاعبات.
واللاعبون هم: عمر شراقي (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، و أحمد وائل (-63 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وعبدالرحمن خلف (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، و أحمد الراوي (-87 كجم).
واللاعبات هن: شهد سامي (-46 كجم)، و نور حسين (-49 كجم)، و منة الله مدحت (-53 كجم)، و أشرقت نبيل (-57 كجم)، و روان الرفاعي (62 كجم)، و هداية ملاك (-67 كجم)، و مسيون إيهاب (-73 كجم)، و تقي شعبان (+73 كجم).
ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.
ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو، ويرافقه الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والاتحاد المصري للتايكوندو.
وتعد البطولة الإفريقية أحد المحطات المهمة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية حيث أصبحت المنافسة في القارة السمراء ذات طابع قوي بعد حصول العديد من اللاعبين الأفارقة علي ميداليات في بطولات العالم و دورات الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى أن البطولة الإفريقية مصنفة من فئة G4 التي تمنح صاحب الميدالية الذهبية 40 نقطة في التصنيف العالمي والأوليمبي الذي يتم على اساسه إجراء القرعة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل.
الجدير بالذكر أن التايكوندو المصري تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ب 4 لاعبين وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.