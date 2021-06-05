تنطلق اليوم.. الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للتايكوندو برئاسة محمد شعبان

تنطلق اليوم السبت، بالعاصمة السنغالية داكار النسخة الثانية عشر من بطولة إفريقيا للتايكوندو، التي تستمر منافساتها لمدة يومان بمشاركة نحو 188 لاعبا يمثلون نحو 30 دولة إفريقية يتنافسون في ثمانية موازين للرجال ومتلهم للسيدات.

وأقيم أمس الجمعة الاجتماع الفني للبطولة برئاسة المصري محمد شعبان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو.

وخلال الاجتماع الفني تم عرض كافة التفاصيل الخاصة بإقامة البطولة ومواعيد المنافسات وخاصة الاجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها بدقة حسب تعليمات الاتحاد العالمي للتايكوندو، كما قام شعبان باجراء قرعة موازين اليوم الأول من البطولة.

وتشهد منافسات اليوم الأول موازين (-58 كجم، -68 كجم، -80 كجم، +87 كجم) للرجال، وموازين (-49 كجم، -57 كجم، -67 كجم+73 كجم) للسيدات.

فيما تقام منافسات اليوم الثاني في موازين (-54 كجم، -63 كجم، -74 كجم، -87 كجم) للرجال، وموازين (-46 كجم، -53 كجم، -62 كجم، -73 كجم) للسيدات.



وتخوض مصر منافسات البطولة بخمسة عشر لاعبا بواقع 7 لاعبين و8 لاعبات.

واللاعبون هم: عمر شراقي (-54 كجم)، ومصطفى فرج (-58 كجم)، و أحمد وائل (-63 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وعبدالرحمن خلف (-74 كجم)، وسيف عيسى (-80 كجم)، و أحمد الراوي (-87 كجم).

واللاعبات هن: شهد سامي (-46 كجم)، و نور حسين (-49 كجم)، و منة الله مدحت (-53 كجم)، و أشرقت نبيل (-57 كجم)، و روان الرفاعي (62 كجم)، و هداية ملاك (-67 كجم)، و مسيون إيهاب (-73 كجم)، و تقي شعبان (+73 كجم).

ويقود المنتخب المصري المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار والمدربان أسامة السيد ومحمد مجدي.

ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو، ويرافقه الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية والاتحاد المصري للتايكوندو.

وتعد البطولة الإفريقية أحد المحطات المهمة قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية حيث أصبحت المنافسة في القارة السمراء ذات طابع قوي بعد حصول العديد من اللاعبين الأفارقة علي ميداليات في بطولات العالم و دورات الألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى أن البطولة الإفريقية مصنفة من فئة G4 التي تمنح صاحب الميدالية الذهبية 40 نقطة في التصنيف العالمي والأوليمبي الذي يتم على اساسه إجراء القرعة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو التي ستنطلق يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن التايكوندو المصري تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو ب 4 لاعبين وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.