خروج العربة الأخيرة لقطار أسوان عن القضبان بعد اصطدامها بجرار | تفاصيل

انتظام الحركة وإيقاف السائق ومساعده

أعلنت هيئة السكك الحديدية- فى بيان صادر عنها اليوم- أنه أثناء ضم الجرار رقم 3984 بصفة امداد على القطار رقم1024 ركاب اسوان/ السد العالي المعطل جراره ما بين محطتي الصداقه والسد العالي، خرج البوجي الخلفى للعربة الأخيرة رقم114197 عن السكه نتيجة اصطدام الجرار بها أثناء الضم، وعلى الفور تم الدفع بأوناش السكة الحديد للموقع وتم رفع آثار الحادث في تمام الساعة 10.40 دقيقة صباح اليوم.

وأشار بيان السكة الحديد إلى انتظام حركة القطارات بخط القاهرة السد العالي وكافة خطوط شبكة السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وقد قامت الهيئة بايقاف قائد الجرار ومساعده عن العمل وتم تحويلهم للنيابة العامة لاعمال شئونها