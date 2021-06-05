مسابقة لرواد الأعمال في مجال التقنية الزراعية بجامعة عين شمس

مسابقة لرواد الأعمال في مجال التقنية الزراعية بجامعة عين شمس
أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مسابقة الزراعة الرقمية ضمن مشروع الابتكار الزراعي، بالتعاون مع صندوق مشاريع المرأة العربية، برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة.
يشار إلى أن مشروع الابتكار الزراعي يعد برنامجا تنمويا يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المنفذ مركز الابتكار وريادة الأعمال والإبداع في جامعة عين شمس.
تهدف المسابقة إلي دعم وتطوير ريادة الأعمال والتكنولوجيا الزراعية في مصر لتمكين رواد الأعمال وبالأخص الشباب والنساء عن طريق تمكينهم من تأسيس و إدارة وتشغيل شركات تعتمد علي الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية.
وتدور محاور المشروع الرئيسية حول تسهيل دخول المزارعين إلى السوق، وتقوية الدعم المؤسسي، والعمل علي إنتاجية وابتكار مستدامين، وهذه المحاور تصب في مصلحة السوق الإلكتروني، والخدمات الإرشادية، واستخدام الخدمات الإلكترونية للإستحواذ علي خدمات الكترونية أخري مثل (النقل –المدفوعات – وسهولة الوصول الي الحسابات) مع التركيز علي تمكين الشباب.
كما تهدف المسابقة إلى دعم نمو المشروعات و تشجيع الشركات التي لم تبدأ بعد في مجال التكنولوجيا الزراعية علي النجاح.
وتقدم المسابقة الدعم لرواد الأعمال بهدف جذب المشروعات الصغيرة للمنطقة ومساعدتها علي النجاح بتزويدها بتمويل يصل الي ١٥٠ ألف جنيه لـ ٣ فائزين وتأهيلهم ليتم احتضان مشروعاتهم للمزيد من المساعدة والدعم في مجالات التسويق والحسابات والتمويل والإدارة والتعاقد الحوكمى وأيضا الدعم التكنولوجي لدورة حياة المشروع.
وسيتم تحديد وتوفير الدعم المالي الاقتصادي واحتضان وتسريع تطبيق التكنولوجيا الزراعية في مختلف مراحل التطوير عن طريق تزويدها بالإرشاد والتوجيه العملي وتوفير كافة المساعدات والدعم للمشروعات الصغيرة والمشروعات النامية.
كما سيتم دعم البحث والتطوير للمبادرات التكنولوجية للشركات مع تزويدها بنظام تقييم قوي للنشاطات التنموية الموجودة على أرض الواقع، مع وجود برامج مماثلة في الشرق الاوسط و في مصر بالتحديد، يتوقع وجود طفرة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والذي بطبيعة الحال سيؤدي الي استخدام رشيد وفعال للموارد المائية و زيادة فعالية عمليات التصنيع والموارد الصناعية والبشرية.
مما سيجعل مصر دولة جاذبة أكثر للإستثمار الزراعي التكنولوجي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الذي سيكون له تأثير واضح علي الإقتصاد المصري.
وتعد وكالة “جي إي زيد”، وكالة خدمات تعمل في مجال التعاون الدولي للتنمية المستدامة والقطاع الدولي للتعليم والتدريب، كما تعمل الوكالة نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية المستدامة الألمانية، وتقوم بتنفيذ مشاريع نيابة عن وزارات ألمانية أخري وأيضا منظمات وهيئات تابعة للإتحاد الأوروبي، حيث تدعم مشاريع الشركة رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 في القطاعات التالية: المناخ والطاقة – الموارد البيئية و الطبيعية – التدريب و التنمية المستدامة من أجل توفير فرص عمل ملائمة.
كما تهتم بدعم التدريب الفني للقطاعين الحكومي و الخاص بهدف زيادة العمالة المدربة لسوق العمل مع دعم قطاع العمال الخاص لتمكينه من زيادة طلبه لهذا النوع من العمالة.
يذكر أن مركز الابتكار أنشئ في عام 2013، باعتباره مركزا للإبتكار، ريادة الاعمال، والابداع في جامعة عين شمس وهي منصة لتبادل المعرفة، والمهارات والخبرة و لبناء شبكة قوية من رواد الأعمال من الشباب.
كما يعد مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس منصة جاذبة للمواهب الحريصة والتي لديها شغف لتعلم المزيد من شباب جامعة عين شمس والجامعات المصرية وتأهيل المواهب لسوق العمل كرواد وقادة قادرين علي احداث تغيير والنمو بسوق التكنولوجيا المصري.
لمزيد من المعلومات يرجي بزيارة الرابط التالي:
http://ihub.asu.edu.eg/giz-agri-competition.html
الانضمام للمسابقة المسابقة من خلال الرابط التالي: