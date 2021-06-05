مسابقة لرواد الأعمال في مجال التقنية الزراعية بجامعة عين شمس

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مسابقة الزراعة الرقمية ضمن مشروع الابتكار الزراعي، بالتعاون مع صندوق مشاريع المرأة العربية، برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة.

يشار إلى أن مشروع الابتكار الزراعي يعد برنامجا تنمويا يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المنفذ مركز الابتكار وريادة الأعمال والإبداع في جامعة عين شمس.

تهدف المسابقة إلي دعم وتطوير ريادة الأعمال والتكنولوجيا الزراعية في مصر لتمكين رواد الأعمال وبالأخص الشباب والنساء عن طريق تمكينهم من تأسيس و إدارة وتشغيل شركات تعتمد علي الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية.

وتدور محاور المشروع الرئيسية حول تسهيل دخول المزارعين إلى السوق، وتقوية الدعم المؤسسي، والعمل علي إنتاجية وابتكار مستدامين، وهذه المحاور تصب في مصلحة السوق الإلكتروني، والخدمات الإرشادية، واستخدام الخدمات الإلكترونية للإستحواذ علي خدمات الكترونية أخري مثل (النقل –المدفوعات – وسهولة الوصول الي الحسابات) مع التركيز علي تمكين الشباب.

كما تهدف المسابقة إلى دعم نمو المشروعات و تشجيع الشركات التي لم تبدأ بعد في مجال التكنولوجيا الزراعية علي النجاح.

وتقدم المسابقة الدعم لرواد الأعمال بهدف جذب المشروعات الصغيرة للمنطقة ومساعدتها علي النجاح بتزويدها بتمويل يصل الي ١٥٠ ألف جنيه لـ ٣ فائزين وتأهيلهم ليتم احتضان مشروعاتهم للمزيد من المساعدة والدعم في مجالات التسويق والحسابات والتمويل والإدارة والتعاقد الحوكمى وأيضا الدعم التكنولوجي لدورة حياة المشروع.

وسيتم تحديد وتوفير الدعم المالي الاقتصادي واحتضان وتسريع تطبيق التكنولوجيا الزراعية في مختلف مراحل التطوير عن طريق تزويدها بالإرشاد والتوجيه العملي وتوفير كافة المساعدات والدعم للمشروعات الصغيرة والمشروعات النامية.

كما سيتم دعم البحث والتطوير للمبادرات التكنولوجية للشركات مع تزويدها بنظام تقييم قوي للنشاطات التنموية الموجودة على أرض الواقع، مع وجود برامج مماثلة في الشرق الاوسط و في مصر بالتحديد، يتوقع وجود طفرة في مجال التكنولوجيا الزراعية، والذي بطبيعة الحال سيؤدي الي استخدام رشيد وفعال للموارد المائية و زيادة فعالية عمليات التصنيع والموارد الصناعية والبشرية.

مما سيجعل مصر دولة جاذبة أكثر للإستثمار الزراعي التكنولوجي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الذي سيكون له تأثير واضح علي الإقتصاد المصري.

وتعد وكالة “جي إي زيد”، وكالة خدمات تعمل في مجال التعاون الدولي للتنمية المستدامة والقطاع الدولي للتعليم والتدريب، كما تعمل الوكالة نيابة عن وزارة التعاون الاقتصادى والتنمية المستدامة الألمانية، وتقوم بتنفيذ مشاريع نيابة عن وزارات ألمانية أخري وأيضا منظمات وهيئات تابعة للإتحاد الأوروبي، حيث تدعم مشاريع الشركة رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 في القطاعات التالية: المناخ والطاقة – الموارد البيئية و الطبيعية – التدريب و التنمية المستدامة من أجل توفير فرص عمل ملائمة.



كما تهتم بدعم التدريب الفني للقطاعين الحكومي و الخاص بهدف زيادة العمالة المدربة لسوق العمل مع دعم قطاع العمال الخاص لتمكينه من زيادة طلبه لهذا النوع من العمالة.

يذكر أن مركز الابتكار أنشئ في عام 2013، باعتباره مركزا للإبتكار، ريادة الاعمال، والابداع في جامعة عين شمس وهي منصة لتبادل المعرفة، والمهارات والخبرة و لبناء شبكة قوية من رواد الأعمال من الشباب.

كما يعد مركز الابتكار وريادة الاعمال بجامعة عين شمس منصة جاذبة للمواهب الحريصة والتي لديها شغف لتعلم المزيد من شباب جامعة عين شمس والجامعات المصرية وتأهيل المواهب لسوق العمل كرواد وقادة قادرين علي احداث تغيير والنمو بسوق التكنولوجيا المصري.

لمزيد من المعلومات يرجي بزيارة الرابط التالي:

http://ihub.asu.edu.eg/giz-agri-competition.html

الانضمام للمسابقة المسابقة من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/xPZ84iYcsN