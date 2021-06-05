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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

في تجربتها لأول مرة .. داليا أشرف تقدم زميلتها نوران أحمد من فقرة المذيع الصغير| فيديو

داليا اشرف
داليا اشرف

قدمت الإعلامية داليا اشرف،  زميلتها المذيعة نوران أحمد،  وقالت: “اقدم لكم زميلتي نوران احمد من فقرة المذيع الصغير، وحتى أنها تظهر اليوم بشياكة واناقة، وحتى انها طلبت منها الانطلاق في تقديم الحلقة كمذيعة محترفة".

ومن جانبها أضافت "نوران أحمد"، مذيعة من فقرة المذيع الصغير، أثناء دخولها علي الهواء في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، “ اليوم معنا الدكتور احمد علي استشاري التخاطب جامعة بني سويف، وسوف نتحدث اليوم عن تأهيل أطفال القوقعة، وكيفية تدريب أطفال القوقعة". 

وأشار الدكتور أحمد علي، استشاري التخاطب جامعة بني سويف، أن تأهيل الأطفال الذين يرتدون اجهزة القوقعة ينقسموا إلى جزئين، فالجزء الأول التأهيل السمعي، الذي نقوم بتدريب الطفل كيف يسمع، وذلك لأن مشكلة الأطفال ضعيفة السمع عند وضعهم لجهاز القوقعة لم يكن علي دراية كاملة أو فهم ماذا يحدث، فيوجد اطفال تبكي وأخرى تضحك، فيجب أولا أن يتم تدريب الطفل كيف يجب عليه أن يسمع الصوت.

اخبار التوك شو فقرة المذيع الصغير داليا أشرف المذيعة نوران احمد

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