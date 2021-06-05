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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يدمج التعليم مع البحث العلمي.. الخشت يكشف موعد افتتاح الفرع الدولي لجامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن موعد الانتهاء من الفرع الدولى لجامعة القاهرة.

 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريح لـ “صدى البلد”: “أوشكنا على الانتهاء من الفرع الدولي للجامعة بمدينة 6 أكتوبر، والذي يُعد أول جامعة برامج على مستوى العالم، ويهدف إلى خلق كيان أكاديمي عالمي جديد يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة، ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والإداريين للمشاركة الايجابية في بيئة عالمية تفاعلية، بما يساهم في تقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل محليًا ودوليًا، وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين”.

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وأوضح “ الخشت ”  أن جائحة فيروس كورونا  أثبتت أن مستشفيات جامعة القاهرة قادرة على استيعاب الأزمة بدرجة كبيرة من الكفاءة، ففي بداية الأزمة رفعنا حالة الاستعداد لخدمة مستشفيات الجمهورية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تدريب جميع أساتذة قصر العيني، وتدريب 100 من التمريض، و900 من أطباء الامتياز.

 

وأضاف الخشت : " فتحنا باب التطوع لكل من طلاب قصر العيني من الفرقتين الخامسة والسادسة وطلاب التمريض بالفرقة النهائية، كما تم تحويل مستشفى قصر العيني الفرنساوي إلى مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتم وضع أساتذة قصر العيني ومستشفياتها المختلفة على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الوباء.

 

وأكد أن جامعة القاهرة تعمل حاليا بقوة على مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، التي تخدم قطاعا جماهيريا كبيرا، وفقا لأحدث النظم الطبية العالمية، وبما يساهم في تقديم خدمات طبية على درجة كبيرة من الكفاءة والتقليل من قوائم الانتظار ، وهو ما ينعكس على النهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الدولة.

رئيس جامعة القاهرة الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت الفرع الدولي لجامعة القاهرة اخبار التعليم

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