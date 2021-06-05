10 آلاف و600 طالب وطالبة يؤدون امتحات الثانوية الفنية العملية بدمياط

محافظة دمياط

تابعت اليوم السبت، الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية العملية بتخصصاتها المختلفة (صناعي، زراعي، تجاري، مزدوج، فندقي ) للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م حيث يؤدي ١٠٦٠٦ طالبًا وطالبة الامتحانات في ٢٨ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشرة بالمحافظة.

وأكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن محافظ دمياط وجهت بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات العملية بسهولة ويسر، وشددت على الانضباط داخل المعامل، كما اطمأنت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب ولرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

كما وجهت كافة الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل لتأمين المعامل والورش، ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لمواجهة أي ظروف طارئة قد تحدث، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس.

وأضاف "وكيل الوزارة" أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية أولًا بأول وتذليل كافة العقبات.

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