بدء فك رموز لوحة الاسرة 26 بالاسماعيلية

بدأ فريق آثري في فك رموز اللوحة الأثرية التي عثر عليها بالقرب من تل دفنة بغرب قناة السويس، وتعود للأسرة 26.

صرحت بذلك مصادر مطلعة، مؤكدة أنه فور وصول اللوحة الي المتحف القومي بمحافظة الاسماعيلية، يعكف فريق أثري من كبار الخبراء علي قراءة وفك الرموز المدونة في 15 سطرا من الكتابة الهيروغليفة.



موضحة أن اللوحة تعتبر كشف أثري كبير، يحتوي علي عدد كبير من الدلالات التي توضح آلية التوسعات نحو الشرق في مصر القديمة.



من جهتها أعلنت وزارة السياحة والاثار، الجمعة، وصول اللوحة الأثرية التي تم العثور عليها أمس الخميس، متحف الاسماعيلية القومي.

صرح بذلك الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحا أن هذه اللوحة تم العثور عليها داخل قطعة أرض أحد المواطنين بالاسماعيلية والذي قام على الفور بإبلاغ شرطة السياحة والآثار بوجود كتلة من الحجر أثناء قيامه باستصلاح وتمهيد الأرض الخاصة به للزراعة.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير منطقة آثار الإسماعيلية وعضوية مدير الحفائر بالمنطقة ومفتش آثار القنطرة غرب، والتي أكدت أثرية اللوحة التي يبلغ 230 سم وعرض 103 سم وسمك 45 سم؛ وأنها مصنوعة من الحجر الرملي و يعلوها قرص الشمس المجنح حفر عليها خرطوش للملك واح- ايب- رع- خامس ملوك الأسرة 26 و 15 سطراً من الكتابة الهيروغليفية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ان هذه اللوحة أحد اللوحات الحدودية التي كان يشيدها الملك أثناء توجهه للحملات العسكرية ناحية الشرق.