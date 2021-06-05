عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث انقلاب سيارة

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدمنهور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أُصيب 5 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث أمام قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

للإطمئنان على سير الامتحانات ... جولة لوكيل التربية والتعليم بلجان البحيرة

على مساحة 684 متر.. إيقاف أعمال بناء مخالفة فى البحيرة

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي إتجاه القاهرة أمام قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

 

المصابين هم :- " محمود م ع " ١٩ سنه ،" على م ع " ١٧ سنه" ، "محمد و س " ٢٠ سنه " ،" محمد ط ا " ٢٠سنه " محمد ع ع " ١٩ سنه ".

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

حوادث البحيرة امن البحيرة حادث انقلاب سيارة اخبار المحافظات مركز دمنهور

موضوعات متعلقة

علي مساحة ١٣٠ مترا.. إيقاف أعمال بناء مخالف في دمنهور

ترشيحاتنا

نتنياهو انتهى.. رئيس الكنيست يعلن نجاح لابيد في تشكيل حكومة إسرائيل

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا لقطاع كليات الطب

تعرف على تحفة جوجل الجديدة Pixel Buds A-Series

بطل أفريقيا للشطرنج يحدد أبرز قواعد اللعب لتحقيق سيطرة على الخصم

هيثم السميح: القطاع الصناعي حظي بدعم السيسي لتحفيز الاستثمار

محمد صلاح يخسر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020 - 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكبر محورياً على البحر الأحمر.. الرئيس يوجه باستكمال أعمال تطوير ميناء السخنة

بيان عاجل من الشرطة السعودية بشأن فيروس كورونا

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أسوان بـ الدوري الممتاز

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

الزمالك يعلن موعد حسم تجديد فرجاني ساسي

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ