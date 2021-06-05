إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بدمنهور

حادث انقلاب سيارة

أُصيب 5 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث أمام قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي إتجاه القاهرة أمام قرية دسونس أم دينار التابعة لمركز دمنهور.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

المصابين هم :- " محمود م ع " ١٩ سنه ،" على م ع " ١٧ سنه" ، "محمد و س " ٢٠ سنه " ،" محمد ط ا " ٢٠سنه " محمد ع ع " ١٩ سنه ".

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.