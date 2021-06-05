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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائي مناعة: أوروبا تريد تطعيم أكبر عدد من المواطنين داخليا وخارجيا

صدى البلد

قال رياض درقاوي، أخصائي في الطب المخبري والمناعة، إن أوروبا تريد الآن تطعيم أكبر عدد من المواطنين سواء في أوروبا أو خارجها، منوها إلى أنهم يرغبون في تلقيح  كافة المواطنين وذلك تزامنا مع عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.
 

وشدد “رياض درقاوي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، على أهمية وجود تصريحات مسهلة من أجل تصنيع اللقاحات في كافة دول العالم، موضحا أن الشركات المصنعة للقاحات لن تتقبل فكرة وجود تصاريح ميسرة من أجل إنتاج اللقاحات في العالم.

وأشار أخصائي في الطب المخبري والمناعة، إلى أن الحكومات ستتواصل مع الشركات المنتجة للقاحات من أجل الوصول إلى حل عادل يفيد كافة الأطراف ويمنع انتشار الفيروس عن طريق اللقاحات.

وأكد أنه حتى الآن لا يوجد توزيع عادل للقاحات بين دول العالم، مشددا على أن الدول الكبرى مسيطرين على اللقاحات من أجل تطعيم المواطنين لديهم.

ولفت إلى أن موافقة الصين على التطعيم بـ لقاح سينوفاك يعد إنفراجة كبيرة فيما يخص عدد اللقاحات، وذلك من أجل القضاء على فيروس كورونا.

 


 

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