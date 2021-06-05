مسئول الرعاية الصحية بالهلال الأحمر المصري : نحن أول من ساند الشعب الفلسطيني طبيا خلال هجمات الإحتلال .. فيديو

قال الدكتور محمود ثروت ، مسئول الصحة والرعاية بـ الهلال الأحمر المصري ، إن المنظمة لها باع كبير في العمل الإنساني ، يمتد لأكثر من 100 عام ، موضحا أن أول نشاط للهلال الأحمر المصري كان للأشقاء الليبيين .

وأضاف الدكتور محمود ثروت ، خلال لقاءه لـ برنامج " صباحنا مصري " ، والمذاع على فضائية " المصرية " ، أن منظمة الهلال الأحمر المصرية تبرز أهميتها ودورها في الأزمات ، ويمتد ذلك الدور لمواجهة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا ، والعربية مثل نصرة الأشقاء في قطاع غزة .

وتابع أن " الهلال الأحمر المصري " ساند الشعب الفلسطيني منذ بداية أحداث العدوان الإسرائيلي ، متابعا أن أول خطوات الإغاثة كانت إنشاء صندوق خاص لجميع التبرعات لأهالي غزة .

وأردف أن أول معونة مساعدات تم إرسالها لقطاع غزة ، كانت تابعة للهلال الأحمر المصري، وكانت تحتوي على أدوات طبية ، وأجهزة طبية لمواجهة أزمة كورونا .

وأكمل أن الهلال الأحمر كان يستقبل المصابين على الحدود المصرية ، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية ، متابعا أن هناك أكثر من 5 آلاف متطوع شارك مع المنظمة في مساندة قطاع غزة .