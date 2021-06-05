بدء امتحانات الشفوى الإلكترونية لشهادات القراءات بشمال سيناء

بدأت امتحانات الشفوى الإلكترونية لشهادات القراءات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية ، اليوم السبت ، التخصص - العالية - والتجويد وذلك بمقر اللجنة بمعهد بنين العريش الجديد.

حيث تابع محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب انطلاق الامتحانات وتابع خلال زيارته تواجد الأمن وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجنة الامتحانات .

حيث اطمئن على تشغيل كافة أجهزة الحاسب الآلى بشكل جيد تحت إشراف عبدالغفار السيد عبد الغفار مدير الكمبيوتر التعليمى ، ومساعدة مشرفي الحاسب الالي احمد محمد جمعة ، مريهان نصر بهاء الدين.

كما تابع أعمال اللجنة واختصاصها بحضور كرم العشماوى رئيس اللجنة ومدير التعليم النوعى ، والشيخ محمود مصطفى عبدالمتعال موجه بالتعليم النوعى.

هذا وتستمر اللجنة اعمالها لمدة يوم واحد فقط ، ويعقد الامتحان الالكترونى على النظام الحديث الذى يطبقه الأزهر خلال الأعوام السابقة تطبيقا للشفافية وحفاظا على حقوق طلابه

