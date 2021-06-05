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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أسبوع من طرحه.. هذا ما حققه ألبوم "حلم ولا علم" لـ فؤاد عبد الواحد

فؤاد عبد الواحد
فؤاد عبد الواحد

يعيش الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد نجاح أغنيات ألبومه الجديد "حلم ولا علم" الذي تعاون في أغنياته الأربعة التي تضمنها الألبوم مع الموسيقار طلال من ناحية الألحان، محققاً لكل أغنية منها أكثر من مليون مشاهدة في موقع “يوتيوب”، ليتخطى مجموع المشاهدات للأغنيات الأربعة ما يزيد على أربعة ملايين مشاهدة.

 

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الأغنية الأولى "حلم ولا علم" التي عُرضت مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر الياسري ومن كلمات الشاعر خالد المريخي، تخطت المليون ومئة مشاهدة.  

 

بينما حققت الأغنيات الثلاث الأخرى "ارحم مشاعرنا" كلمات طارش قطن مليون مشاهدة، وأغنية "قلبي معك" مليون ومائتين مشاهدة، بينما الأغنية الأخيرة "غن" كلمات الشاعر فهد عافت مليون مشاهدة، والذي قدمها بمشاركة الفنانة البحرينيه ليالي.

وكان قد طرح الألبوم "حلم ولا علم" الأسبوع الماضي في قناة روتانا في اليوتيوب، وشهد التعاون الأول بين فؤاد والموسيقار طلال.

فؤاد عبد الواحد أغنية الفنان الموسيقار حلم ولا علم ألبوم

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