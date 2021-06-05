الاستخبارات العراقية تعتقل 14 إرهابيا ينتمون لداعش في ديالى

اعتقلت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية 12إرهابيا ينتمون لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة ديالى.



وذكرت خلية الإعلام الأمني - في بيان أوردته قناة /السومرية نيوز/ الإخبارية، اليوم السبت - أنه من خلال العمليات الاستباقية بمحافظة ديالى للقصاص من العناصر الإرهابية وتجفيف منابعهم، تمكنت فرق وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابيا بمناطق متفرقة بمحافظة ديالى.



أوضح البيان أن الإرهابيين كانوا يعملون بما يسمى كتائب "ثورة العشرين"، مشيرا إلى أنه من خلال التحقيقات معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية و المواطنين.



ولفت إلى أن الإرهابيين تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.



وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية والتحقيقات الاتحادية االقبص على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته".



وأضافت "أنهما ينتميان لعصابات داعش الإرهابية وعملا ضمن مايسمى قاطعي كركوك و ديالى ولاية العراق حيث اعترفا بجريمتهما النكراء وسيتم إحالتهما للقضاء لينالا جزاءهم العادل".