تعليم الدقهلية يكرم الطفل المشارك فى مسلسل الإختيار

كرمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تحت إشراف المهندس على عبد الرؤوف، وكيل الوزارة اليوم الطلاب الموهوبين فى الأنشطة والمواد الدراسية المختلفة بحضور مسئولي الموهوبين بالمديرية وجيهان البلقيني مديرة مدرسة ناصر الرسمية للغات.

فيما تم تكريم عدد من الطلاب الموهوبين والمتفوقين في كافة المجالات بينهم الطفل حافظ محمد حافظ وذلك عن مشاركتة فى المسلسل الوطنى الإختيار (٢).

من جانبه، قال حافظ محمد حافظ، 13 عاما الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة ناصر الرسميه للغات بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، أن شارك فى مسلسل الاختيار بالجزئين( 1 ، 2 )، حيث شارك بالجزء الاول من خلال تجسيد شخصية الطفل المصاب جراء تفجير نفذه الإرهابيين لاستهداف موكب وزير الداخلية، كما شارك بالجزء الثانى بالحلقه ٢٩ الإختيار ٢ فى أحداث إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف افتتاح أمم إفريقيا 2019 .

وأضاف أنه سعيد جدا بالتكريم حيث أنه مشارك دائما في المسرحيات المدرسية، بمدرسته في مدينة المنصورة، مشيرا إلى أن والده ضابط، ويحارب الإرهاب يوميا في عمله، وخدم بسيناء عدة مرات، كضابط عمليات خاصة وكذلك جده ضابط شرطة وأنه فخور بهم، متمنيا أن أحذو حذوهم معبرا عن سعادته في المشاركة فى عمل تاريخي وموثق ولن ينساه الناس ويحكى بطولات رجال الشرطة وقصص حياة الشهداء وبطولاتهم وهو الاختيار.

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