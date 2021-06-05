تعليم الدقهلية يكرم الطفل المشارك فى مسلسل الإختيار

تعليم الدقهلية يكرم الطفل المشارك فى مسلسل الإختيار
كرمت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تحت إشراف المهندس على عبد الرؤوف، وكيل الوزارة اليوم الطلاب الموهوبين فى الأنشطة والمواد الدراسية المختلفة بحضور مسئولي الموهوبين بالمديرية وجيهان البلقيني مديرة مدرسة ناصر الرسمية للغات.
فيما تم تكريم عدد من الطلاب الموهوبين والمتفوقين في كافة المجالات بينهم الطفل حافظ محمد حافظ وذلك عن مشاركتة فى المسلسل الوطنى الإختيار (٢).
من جانبه، قال حافظ محمد حافظ، 13 عاما الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة ناصر الرسميه للغات بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، أن شارك فى مسلسل الاختيار بالجزئين( 1 ، 2 )، حيث شارك بالجزء الاول من خلال تجسيد شخصية الطفل المصاب جراء تفجير نفذه الإرهابيين لاستهداف موكب وزير الداخلية، كما شارك بالجزء الثانى بالحلقه ٢٩ الإختيار ٢ فى أحداث إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف افتتاح أمم إفريقيا 2019 .
وأضاف أنه سعيد جدا بالتكريم حيث أنه مشارك دائما في المسرحيات المدرسية، بمدرسته في مدينة المنصورة، مشيرا إلى أن والده ضابط، ويحارب الإرهاب يوميا في عمله، وخدم بسيناء عدة مرات، كضابط عمليات خاصة وكذلك جده ضابط شرطة وأنه فخور بهم، متمنيا أن أحذو حذوهم معبرا عن سعادته في المشاركة فى عمل تاريخي وموثق ولن ينساه الناس ويحكى بطولات رجال الشرطة وقصص حياة الشهداء وبطولاتهم وهو الاختيار.