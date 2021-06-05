صعوبه بالغه في النحو.. آراء طلاب المرحلة الإعدادية في امتحان اللغة العربية.. فيديو

يعتبر اليوم السبت، هو اول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، حيث أدى الطلاب اختبار اللغة العربية.

ورصدت عدسه موقع "صدى البلد"، آراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية من مدارس محافظة الجيزة، إذ قالت الطالبة "أميرة فؤاد" أن الاختبار في غاية السهولة وفي مستوي الطالب المتوسط.



ولفتت الطالبه "نوال محمد"، إلى صعوبة النحو والإعراب بالامتحان، مما قد يؤدي إلى نقصها في الدرجات.



وأشارت الطالبة "سامية علي"، إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، حيث ينقسم الطلاب إلى 20 طالبة فقط داخل كل لجنة.



وأكدت الطالبة "مي عمر"على صعوبة النحو والنصوص بالامتحان.



واختتمت الطالبة "ميرنا جرجس"، أن التعبير كان من أصعب فقرات الامتحان وذلك لان الموضوع سياسي.