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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص اشترك مع شقيقه لتجميع مدخرات العاملين بالخارج في قنا

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام كلٍ من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا ، "شقيقه "  - يعمل بالخارج ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك، أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوى  العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة  بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى ..كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (250,000- مائتان وخمسون ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى التحويلات المالية غير المشروعة فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

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