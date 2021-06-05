124 سنة.. أكبر معمرة في العالم تتلقى لقاح كورونا

أصبح متوفرا حاليا مما مضى.. فقد طرحت شركات الأدوية في عدد كبير من دول العالم، لقاحات مختلفة من شركات متنوعة لفيروس كورونا، وبدأت الحكومة تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح من خلال قوافل طبية و توفير اللقاح بالمجان في بعض البلدان.

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل”، فإن أكبر معمرة والتي تعيش في الهند، تلقت لقاح فيروس كورونا وشجعت الشباب المترددين على تلقيه.

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة “ريهتي بيجوم” تبلغ من العمر أكثر من 124 عاما، ولكنها مازالت تحاول الحفاظ على صحتها، وتشجيع الشباب على الالتفات لكل شيء تقدمه الدولة لهم لحفظ أرواحهم.

وأفاد العاملون في الصحة الهندية، بأن السيدة بيجوم، وافقت على الفور حينما عرض الأطباء عليها تلقيها اللقاح بالمجان.

جدير بالذكر أن الهند تحاول بشتى الطرق، أن تحافظ على سلامة شعبها، وذلك تزايد إصابات كورونا لدى الملايين من الهنود.

uik