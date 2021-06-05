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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

124 سنة.. أكبر معمرة في العالم تتلقى لقاح كورونا

صدى البلد

أصبح متوفرا حاليا مما مضى.. فقد طرحت شركات الأدوية في عدد كبير من دول العالم، لقاحات مختلفة من شركات متنوعة لفيروس كورونا، وبدأت الحكومة تشجيع المواطنين على تلقي اللقاح من خلال قوافل طبية و توفير اللقاح بالمجان في بعض البلدان.

 

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ميل”، فإن أكبر معمرة والتي تعيش في الهند، تلقت لقاح فيروس كورونا وشجعت الشباب المترددين على تلقيه. 

 

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الهند تسجل أكثر من 120 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سلالة جديدة أسرع انتشارا.. الهند تدعو العالم إلى التحرك لاحتواء تحوّر كورونا

 

 

وأوضحت الصحيفة، أن السيدة “ريهتي بيجوم” تبلغ من العمر أكثر من 124 عاما، ولكنها مازالت تحاول الحفاظ على صحتها، وتشجيع الشباب على الالتفات لكل شيء تقدمه الدولة لهم لحفظ أرواحهم. 

 

وأفاد العاملون في الصحة الهندية، بأن السيدة بيجوم، وافقت على الفور حينما عرض الأطباء عليها تلقيها اللقاح بالمجان. 

 

جدير بالذكر أن الهند تحاول بشتى الطرق، أن تحافظ على سلامة شعبها، وذلك تزايد إصابات كورونا لدى الملايين من الهنود. 

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