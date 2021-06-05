عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصنيع سينوفاك محليا يحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصر ستتحول قريبا لمركز لتصنيع لقاحات كورونا، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك المقومات التي تجعلها مؤهلة للقيام بهذا الدور، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية، والموقع المتميز بين أفريقيا وآسيا، وبالتالي ستتحول الدولة المصرية فى غضون وقت قليل لمركز إقليمي لتصدير اللقاح بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك فى مصر خلال أسبوعين، يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، مشيدا بالتعاقد على للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

بعد إجازته للحوامل والمرضعات.. فئات يمكنها الحصول على لقاح كورونا

مستشار الرئيس يدعو المواطنين لسرعة التسجيل بموقع لقاح كورونا.. فيديو

 

وأكد أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل الدعم للمواطنين واللقاحات، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح، وهذا ترجمة للدور العظيم العظيم خلال الجائحة من دعم ومساندة بعض الدول في بداية الأزمة.



وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة فى قطاع الصحة خلال السنوات السبعة السابقة، وأنه منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك كم كبير من الجهود في قطاع الصحة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها تحسين البنية التحتية للمستشفيات، من خلال الإحلال والتجديد والتطوير، وإطلاق العديد من المبادرات والتوجيهات، ولعل أبرزها مبادرة 100 مليون صحة تلك المبادرة التي غيرت وجه الحياة في الدولة المصرية، وغيرها الكثير، مرورا بمدينة الدواء، حلم طال انتظاره طويلا، ومن أبرز المشروعات القومية خلال العصر الحديث، لما تمثله من أهمية كبيرة فى القضاء على أزمة نقص الأدوية، وفتح مجال للتصدير.

 

وتابع: “بالإضافة لضبط سوق الدواء، ولهذا فإن القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم للمواطنين والاهتمام بمستوى الصحة العامة، وعلى المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية في الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية”.

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاح سينوفاك لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

تعرف على تحفة جوجل الجديدة Pixel Buds A-Series

بطل أفريقيا للشطرنج يحدد أبرز قواعد اللعب لتحقيق سيطرة على الخصم

هيثم السميح: القطاع الصناعي حظي بدعم السيسي لتحفيز الاستثمار

محمد صلاح يخسر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020 - 2021

تقدر تكلفتها بـ450 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة "سونكر" للصب السائل

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أسوان بـ الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأكبر محورياً على البحر الأحمر.. الرئيس يوجه باستكمال أعمال تطوير ميناء السخنة

بيان عاجل من الشرطة السعودية بشأن فيروس كورونا

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام أسوان بـ الدوري الممتاز

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

الزمالك يعلن موعد حسم تجديد فرجاني ساسي

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ