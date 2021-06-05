برلماني: تصنيع سينوفاك محليا يحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات

قال النائب عبد الله أحمد عبد الله عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مصر ستتحول قريبا لمركز لتصنيع لقاحات كورونا، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك المقومات التي تجعلها مؤهلة للقيام بهذا الدور، سواء من حيث البنية التحتية والتكنولوجية، والموقع المتميز بين أفريقيا وآسيا، وبالتالي ستتحول الدولة المصرية فى غضون وقت قليل لمركز إقليمي لتصدير اللقاح بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي.



وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن إنتاج أول دفعة من لقاح سينوفاك فى مصر خلال أسبوعين، يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، مشيدا بالتعاقد على للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل الدعم للمواطنين واللقاحات، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح، وهذا ترجمة للدور العظيم العظيم خلال الجائحة من دعم ومساندة بعض الدول في بداية الأزمة.





وأشاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجهود المبذولة فى قطاع الصحة خلال السنوات السبعة السابقة، وأنه منذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك كم كبير من الجهود في قطاع الصحة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها تحسين البنية التحتية للمستشفيات، من خلال الإحلال والتجديد والتطوير، وإطلاق العديد من المبادرات والتوجيهات، ولعل أبرزها مبادرة 100 مليون صحة تلك المبادرة التي غيرت وجه الحياة في الدولة المصرية، وغيرها الكثير، مرورا بمدينة الدواء، حلم طال انتظاره طويلا، ومن أبرز المشروعات القومية خلال العصر الحديث، لما تمثله من أهمية كبيرة فى القضاء على أزمة نقص الأدوية، وفتح مجال للتصدير.

وتابع: “بالإضافة لضبط سوق الدواء، ولهذا فإن القيادة السياسية حريصة على تقديم الدعم للمواطنين والاهتمام بمستوى الصحة العامة، وعلى المواطنين أن يكونوا على قدر المسئولية في الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية”.