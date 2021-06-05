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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النقض تؤيد السجن 10 سنوات لـ22 متهما في أحداث شغب وعنف قنا

مطرقة
مطرقة

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 22 طاعنا في القضية المعروفة بأحداث شغب وعنف قنا، وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم، بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة، وقتل شخص والشروع في قتل آخر، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار احمد عبد القوى البعل، وعضوية المستشارين كمال قرني وهاني درويش واحمد قزامل ومحمد السيد واحمد عرفه ود. احمد عاصم وايمن محمد وبسكرتاريه هاني احمد.

 

وكانت النيابة، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم قاموا بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة وإثارة الشغب والتحريض على العنف وارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية. 

 

وأشارت إلى أنه في 14 أغسطس 2013 تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بقيام المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة وقتل شخص والشروع في قتل آخر، كما حاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراق جراج السيارات ومحكمتي قنا الابتدائية والاستئناف وذلك  في أحداث الشغب والعنف التي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

محكمة النقض الطعن 22 طاعن شغب وعنف قنا وحرق عدد من المنشات التابعة للمحكمة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة

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