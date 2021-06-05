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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 115 ألف طن قمح محلي من المُزارعين بسوهاج

صوامع القمح
صوامع القمح

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، أنه تم توريد 114929 طن قمح محلي و9635 قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

 

وذلك منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم 15 من شهر ابريل الماضي حتى يوم أمس 4 يونيو.

 

وصرح وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" صباح اليوم أن بيان التوريد ليوم أمس الجمعة الموافق 4 يونيو الجاري جاء كالأتي:"2 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 364 طن من صومعة غرب طهطا، وطن واحد فقط من شونة طما القديمة، 15 طن من شونة طهطا، و3 طن من شونة البنك الزراعي"، وذلك بإجمالي 386 طن قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

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وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

 

واشار إلى أن بمحافظة سوهاج يوجد 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5  آلالاف.

سوهاج توريد قمح قمح صوامع شونه

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