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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص نصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم بالمنوفية

كلبش
كلبش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية  جهودها لمكافحة جرائم الإحتيال المصرفى، لاسيما جرائم تزوير الشيكات وإستخدامها للإستيلاء على أموال البنوك وعملائها.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى ، وعند مطالبته برد المبلغ قام بإعطائه شيك بنكى منسوب لأحد البنوك ، وعقب التوجه لصرف الشيك  تبين أنه مزور، وبفحص الشيك محل الواقعة تبين أنه مزور تزويراً كلياً.

أسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) إذ يقوم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى مقابل فائدة متفق عليها، وإلتزامه معه فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة،  إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح وعند مطالبته برد أصل المبلغ قام بإعطائه شيك بنكى منسوب لأحد البنوك ، تبين أنه مزور  تزويراً كلياً ، على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف بأنه قام بنسخ شيك حقيقى بإستخدام ماسح ضوئى "إسكنر" وطباعته بإحدى مقاهى الإنترنت، وقام بعمل محو لبيانات الشيك الأصلى وإضافة بياناته ، وعقب ذلك قام بإعطائه للشاكى سداداً لديونه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم الإحتيال المصرفى جرائم تزوير الشيكات للإستيلاء على أموال البنوك وعملائها مباحث الأموال العامة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية منسوب لأحد البنوك

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