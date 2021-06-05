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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الفيوم يحيل مسئول أمن لجنة دفنو الإعدادية للتحقيق

وكيل وزارة تعليم
وكيل وزارة تعليم الفيوم ووكيل المديرية يتابعا الامتحانات

قرر الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة مسئول أمن باب لجنة مدرسة دفنو الإعدادية للبنات للتحقيق، بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي، كما تمت إحالة عضو الكنترول للتحقيق بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإحالة  ملاحظين اثنين بلجنة مدرسة صلاح سالم للتحقيق بسبب التقاعس فى أداء العمل أثناء الامتحانات وداخل اللجنة.

 

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، الشكر لجميع العاملين بامتحانات الشهادة الإعدادية والملتزمين بأعمالهم داخل اللجان.

 

وتابع الدكتور أكرم حسن لجنة مدرسة صلاح سالم الابتدائية – إدارة إطسا التعليمية، ونبه على رئيس اللجنة بضرورة انضباط اللجنة واتباع التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات، وحث الطلاب على التركيز أثناء الإجابة عن أسئلة الامتحان من أجل النجاح والتفوق والحصول على أفضل الدرجات.

 

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم توجيهاته بتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب.

 

 

 

وكيل تعليم الفيوم يتابع البرنامج التدريبي "السلوكيات المهنية لمديرى المرحلة الابتدائية"

 

 جاء ذلك  أثناء متابعة الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور محمد عبد الله وكيل المديرية، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2020 م، وذلك للاطمئنان على حسن انتظام سير الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

 

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وكيل تعليم الفيوم يحيل مسئول أمن دفنو الاعدادية بنييين للتحقيق للتقاعس فى أداء العمل بأمتحانات الشهادة الاعدادية

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