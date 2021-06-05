أوروبي ولم ندفع مليما.. فرج عامر يعلن أول صفقات سموحة في الميركاتو الصيفي

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن ضم اول صفقات موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سموحة يوقع أولى صفقاتة السوبر للعام الجديد، لاعب ٢٠ عامًا مصري الأب أوربي الأم يلعب في خط الهجوم ،تخرج من أكاديمية فرنسا التي أفرزت نجوم العالم".

وأضاف:"وقع عامين لسموحة، طريقه للمنتخب الأولمبي والمنتخب القومي مفروش بالورود، انتقال حر(سموحة لم يدفع مليمًا واحدًا في انتقاله) نتمني لك ولنا التوفيق".

وتابع: "لاعب سموحة الجديد فضل أن يُوقع لنا بالرغم من إمكانية حصوله على عروض أفضل بكثير جدًا، تجربة ظهور العديد من نجوم الصف الأول في سموحة أغرته؛ خاصة أن إمكانيات هذا النجم الصغير مبهرة".