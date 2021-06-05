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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الرى يكشف لوفد التنسيقية سيناريوهات التعامل مع أزمة نقص الموارد المائية

وزير الري
وزير الري

التقي وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم “السبت”، مع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، وذلك بمقر الوزارة بكورنيش النيل، حيث ضم الوفد ما يقرب من 60 عضوا من التنسيقية، ونواب المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

تحدث الدكتور عبد العاطى، حول ملف المياه، وهو المحور الرئيسي فى اللقاء، وذلك فى اطار التحديات التي تواجه ملف الامن المائي، خاصة في ظل تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى إشكاليات تحديات المياه في ظل الزيادة السكانية مع محدودية الموارد المائية، والتغيرات المناخية، التي تنعكس سلبا وايجابيا على الامن المائي.

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وأكد وزير الرى والموارد المائية خلال لقاءه وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن الدولة تضع سيناريوهات متعددة لمواجهة التحديات المائية، وتضع فى حسبانها تصورات بخطة العمل المقبلة، وجاهزة للتعامل الفني مع أي مشاكل طارئة، مشيرا إلى أن مصر قامت باستراتيجية " 4 تاء"، وهى تضم 4 محاور رئيسية " تحسين نوعية المياه، و تعظيم كفاءة استخدام المياه، وتنمية الموارد المائية، و تهيئة البيئة الملائمة والتوعية بتحديات الملف المائى".

 

وشمل اللقاء اقتراح بمشاركة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى أسبوع القاهرة للمياه، وذلك لصناعة نوع من الشراكة الحقيقية بين الوزارة والتنسيقية، بالإضافة للاستفادة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية لزيادة نسبة التواصل مع العمق الإفريقي.

 

من جانبه وقف وفد التنسيقية على سبًل مواجهة التحديات المائية والسيناريوهات المختلفة، خاصة ملف سد النهضة، والذى يعتبر أحد أبرز أسئلة الشارع المصري، حيث تضمنت الإجابات وسائل التعامل المختلفة سواء  الفنية والدبلوماسية، وكيفية تخطى تلك العقبة الطارئة على ملف الامن القومي المائي.

 

يأتي ذلك فى اطار سلسلة لقاءات مستمرة بين أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع الوزراء والمسئولين ومؤسسات الدولة، بهدف الحفاظ على بيئة عمل مشتركة قائمة على رفع درجات الوعى المتبادل، والوقوف على مختلف القضايا الوطنية المصرية.
 

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