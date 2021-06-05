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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطعيم سيدة كفيفة وأخرى مسنة بمنازلهم بلقاح كورونا بالشرقية

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم التكليف بتكثيف عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية ضمن برنامج الزيارات المنزلية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وغير القادرين علي الحركة، وغيرهم، للحصول علي لقاح كورونا، للحفاظ علي صحتهم، ومراعاة لظروفهم الصحية، وتيسيراً عليهم من مشقة السفر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تطعيم سيدة كفيفة بمنزلها بمنيا القمح من خلال الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بمنيا القمح، وأيضاً قيام الفرق المتحركة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق بتطعيم سيدة مسنة بمنزلها بمدينة الزقازيق بلقاح كورونا، وقياس العلامات الحيوية لهم، والذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية وجهود الدولة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأكد "مسعود" بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية شرارة التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومان، وتم إتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ١٢٥٥ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٠ حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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