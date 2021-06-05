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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكثر من لوك.. نادين نسيب نجيم بإطلالات جذابة في آخر جلسة تصوير

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت نادين نسيب نجيم بإطلالة جذابة وساحرة فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحظيت باعجاب متابعيها الذين عبروا عن ذلك في التعليقات.
 

تفاصيل إطلالة نادين نسيب نجيم

 

وتأنقت نادين نسيب نجيم بإطلالات الأولى: فستان طويل باللون الأبيض واسع بأكمام طويلة ، والإطلالة الثانية : فكانت بدلة باللون البيج مكونة من بنطال واسع وعليه جاكيت كت بنفس لون البنطال، وهو ما أعطاها إطلالة أنيقة وأنثوية.
 

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وظهرت نادين نسيب نجيم بشعر طويل للغاية، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلا عبر اكتافها وظهرها مع رفع الخصلات الامامية إلى الوراء بتسريحة انسيابية وناعمة، مما أبرز رقة ملامحها.

واختارت  نسيب نجيم من الماكياج؛ وضع الماسكرا والآي شادو الناعم بألوان ترابية، وهو ما أبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه.

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ حيث اختارت اساور قلادات باللون الذهبي؛ لتعطيها إطلالة ناعمة وساحرة.


حياة نادين نسيب نجيم


ولدت نادين نسيب نجيم في 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.


مسيرة نادين نسيب نجيم


درست نادين نسيب نجيم إدارة الأعمال، ونالت إجازة من كلية إدارة الأعمال في لبنان، وبدأت في عرض الأزياء في سن السادسة عشرة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2004، وكان ضمن تلفزيون الواقع في التلفزيون اللبناني الذي حدث لأول مرة في تاريخ مسابقة ملكة جمال لبنان، ولم يتكرر بعدها، وحصدت اللقب بعد فوزها على منافستها لاميتا فرنجية، تأهلت بعدها للمشاركة في الكثير من المسابقات العالمية وحصلت على جائزة أجمل وجه.

ودخلت نادين نسيب نجيم مجال التمثيل؛ عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010، وشاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت نادين نسيب نجيم، من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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