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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تقى شعبان تطيح ببطلة نيجيريا وتتأهل للدور قبل النهائى لبطولة أفريقيا للتايكوندو

صدى البلد

حققت تقى شعبان بطلة مصر في التايكوندو فوزا كبيرا على بطلة نيجيريا في الدور ربع النهائى بنتيجة ٤/٠ لفى وزن فوق ٧٣ كجم للتأهل للدور قبل النهائى أمام بطلة كوت ديفوار.


وانطلقت البطولة الأفريقية صباح اليوم بالعاصمة السنغالية داكار ويشارك فيها منتخب مصر بخمسة عشر لاعبا ولاعبة.

 

وتضم البعثة من اللاعبين كلا عمر شراقى وزن تحت ٥٤ ومصطفى فرج تحت ٥٨ واحمد وائل تحت ٦٣ وعبد الرحمن وائل تحت ٦٨ وعبد الرحمن خلف تحت ٧٤ وسيف عيسى تحت ٨٠ واحمد الراوى وزن تحت ٨٧ وفى السيدات تم اختيار كل من شهد سامى وزن تحت ٤٦ ونور حسين تحت ٤٩ ومنه مدحت تحت ٥٣ واشرقت احمد تحت ٥٧ وروان رفاعى تحت ٦٢ وهداية ملاك تحت ٦٧ وميسون ايهاب تحت ٧٣ وتقى شعبان فوق وزن ٧٣ ويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس ادارة اتحاد التايكوندو.


ويضم الجهاز الفنى المكسيكي اوسكار مديرا فنيا ومحمد مجدي واسامة السيد مدربين والدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الاوليمبية والتايكوندو وروابط الرياضية

تقى شعبان التايكوندو البطولة الافريقية اللجنة الاوليمبية اتحاد التايكوندو

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