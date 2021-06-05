شاهد أحدث ظهور ل كارول سماحة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارول سماحة ، فيديو جديد لها علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت كارول سماحة في الفيديو و هى تقوم بالتبضع برفقة صديقتها.

يذكر أن طرحت الفنانة كارول سماحة، أغنية "اللي خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، من خلال حسابها الرسمي على “الإنستجرام”.

وتقول كلمات الأغنية: “بنقابل كل يوم في ناس زحمة وكتير اللي لابس حرير اللي حالة فقير.. في الآخر الأصل يحكم .. الواطي م الكبير .. يخربيت اللي خان .. واللي مالهوش أمان .. واللي شوفناه ملاك .. اتاريه طلع شيطان”.