الإسباني خافيير كلمنتي مديرا فنيا لمنتخب ليبيا

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعيين الاسباني خافيير كلمنتي مديرا فنيا للمنتخب الاول .

وسبق لـ كلمنتي تدريب منتخب ليبيا ثلاث سنوات خلال الفترة من 2013 و2016

ونجح كليمنتي في التتويج بلقب كأس امم افريقيا للمحليين عام 2014 وهي البطولة القارية الوحيدة في تاريخ المنتخب .

وسبق للمدرب الاسباني تدريب عدة فرق ابرزها اتليتك بلباو وأتليتكو مدريد وريال بتيس واولكبيك مارسيليا بجانب عدة منتخبات مثل صربيا والكاميرون .

ويستعد منتخب ليبيا لمواجهة السودان في بطولة كأس العرب في دور قبل المجموعات .

وسيتم تقديم المدير الفني لوسائل الاعلام مساء اليوم السبت