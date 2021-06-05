المشدد ١٠ سنوات لمتهم في حرق كنيسة كفر حكيم

قضت اليوم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الوهاب علي العبادي الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات مع الزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

جدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.