بإطلالة أنيقة.. ياسمين رئيس تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

حرصت خبيرة التجميل مني جمال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات أنستجرام، بمقطع فيديو جديد للفنانة ياسمين رئيس.

تألقت ياسمين رئيس في الفيديو بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالجمع بين اللونين الأبيض و الفضي و نسقت معهما جاكيت بنفس الألوان.

انتعلت ياسمين رئيس حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، فيما تزينت بمجموعة من الاكسسوارات و المجوهرات التي زادت من أناقتها و جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل منى جمال مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة.