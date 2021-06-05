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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: سنقلل التظلمات والاخطاء البشرية في امتحانات الثانوية العامة هذا العام

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم مؤتمرا صحفيا للكشف عن التفاصيل والقرارات النهائية الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة لحسم الجدل المثار على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

 

وأكد وزير التربية والتعليم ، خلال المؤتمر، أن دفعة امتحانات الثانوية العامة هذ العام مميزة حيث تم تطبيق تطوير نظام التقييم عليهم منذ ان كانوا في الصف الأول الثانوي منذ عامين.

 

وقال وزير التربية والتعليم، إن طريقة التقييم الجديدة تبحث عن مقدار فهم كل طالب لنواتج ومخرجات التعلم اي انها تقيس الفهم ، ولهذا فالامتحان يعقد بطريقة الكتاب المفتوح ، فلم يعد الاهتمام بالحفظ ولكن بالفهم فقط.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستقلل التظلمات والاخطاء البشرية في امتحانات الثانوية العامة من خلال وضع أسئلة تقيس الفهم وتطبيق التصحيح الالكتروني.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة اضافت لطلاب الثانوية العامة هذا العام مصادر تعلم جديدة لمساعدتهم وليس لتكون عبء عليهم ، كما تم اتاحة أجهزة تابلت للطلاب للوصول إلى هذه المصادر الرقمية للتعلم لمزيد من المساعدة على الفهم وتعزيز المحتوى التفاعلي.

 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه من أبرز المصادر المتاحة من وزارة التربية والتعليم : منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري .

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

 

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.

 

ووجه الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإليكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.

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