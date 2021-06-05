المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبد الباسط محمد إمبابى حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بحيازه كمية من مخدر الهيروين وحيازة سلاح نارى.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورود معلومات سرية لرجال مباحث مركز شرطة أبوحماد تفيد قيام " سامح ع " 37 سنة عامل و" حسام ع أ" 43 سنة مقيمان دائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى فرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 6974 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أبوحماد والتى أصدرت حكمها المتقدم.