ما حكم التصدق بالسكر ومن الصحابي الذي فعلها؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم التصدق بالسكر ، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، إن التصدق بأحب ما يكون للإنسان هو من البر في الإسلام ومن أعمال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى “لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ".

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حكم التصدق بالسكر، أنه فيما ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يتصدق بالسكر، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:« لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» ، والله يعلم أني أحب السكر.

التصدق لمن لا يملك المال

كشف الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن 4 أمور لمن لا يستطيع التصدق بالمال، مبينًا أنها واردة عن النبي – صلى الله عليه وسلم- في حديث شريف.

وأوضح « جمعة»، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أول هذه الأمور على الترتيب هو أن يعمل الرجل؛ فيكتسب ويتصدق بالقليل، وثانيًا إن لم يستطع ذلك يعين غيره من أصحاب الحاجات الذين اشتدت حاجتهم، و ثالثًا أن يأمر بالمعروف والخير، والأمر الرابع هو إمساك الإنسان عن الشر.

واستشهد فى ذلك بما روى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ» قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ»، صحيح مسلم.

الفرق بين الصدقة الجارية والمؤقتة

الصدقة المؤقتة هي التي لا يحبس فيها الأصل بل يعطى للفقير ليتملكه وينتفع به كما يشاء، كأن يعطى له مالا أو طعاما أو كسوة أو دواء أو فراشا، الصدقة الجارية هي الوقف، وله صور كثيرة، وضابطها: أن يحبس الأصل، وتُسبّل الثمرة.

الصدقة الجارية مستمرة دائمًا مثل من يعمل وقف سبيل ماء وهناك صدقة مؤقتة كمن يتصدق على شخص بشئ وهذه الصدقة ثوابها فى وقت دفعها فقط، أما الصدقة الجارية معناها مستمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا مات إبن ادم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدًا صالح يدعو له)).