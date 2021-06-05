عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عدنا للخلف

قفزة قياسية في إصابات ووفيات كورونا في هذه الدولة

التطعيمات لتحصين
التطعيمات لتحصين الناس

بعدما انخفضت معدلات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في روسيا، خلال الأشهر القليلة الماضية  عاودت الحالات ارتفاعها مجددًا في قفزة قياسية، ما يعيد المخاوف من جديد من الوباء، وفقًا لماذكرته شبكة آر تي.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، فيما لامس عدد الوفيات الجديدة مستوى الـ400 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم السبت عن تسجيلها 9145 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8947 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن نحو ثلث الإصابات الجديدة (2897 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 399 حالة وفاة (مقابل 377 وفاة أمس)، فيما تماثل 8565 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و117274 إصابة مؤكدة منها 123436 حالة وفاة و264761 حالة نشطة وأربعة ملايين و729077 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 139.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 381 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.


ووصل عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى 173,384,141 مليون شخص منذ ظهور الوباء في ديسمبر 2019 .

كذلك وصلت أعداد المتوفين بالوباء إلى  3,729,250 مليون حالة وفاة،  في حصيلة تستمر في الارتفاع.
 

معدلات الإصابة والوفاة روسيا قفزة قياسية الوباء غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس الجائحة

موضوعات متعلقة

إعلان سوداني.. تمديد مدة التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية

مصر تدعم غزة بالفرق والمعدات الهندسية.. وكلام إثيوبيا عن سد النهضة ودولتي المصب.. وعائدات مالية ضخمة من «صندوق الاستثمارات» في الرياض.. الأبرز بصحف السعودية

أفغانستان توجه طلب مساعدة عاجل للمجتمع الدولي .. والسبب كورونا

قتيل ومفقودين في انفجار منجم بالصين

رد غريب من إدارة واشنطن على ترامب .. حديث عن الحمار الوحشي

أوستن يخاطب نظراءه في الناتو.. وبايدن يستعد لقمة 14 يونيو

الرئيس السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع إنهاء الانقسام.. ومصر ترفض تصريحات إثيوبيا عن بناء 100 سد .. وأمير الكويت: موقفنا ثابت من القضية الفلسطينية.. الأبرز بالصحف الكويتية

تحرك أمريكي جديد ضد لوكاشينكو

ترشيحاتنا

مع اقتراب الامتحانات.. طارق شوقي يكشف أهم المنصات التعليمية عبر التابلت للمراجعة |فيديو

بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم حول امتحانات الثانوية العامة

بعد اختيار العملاء له.. تعرف على اسم فيات الكروس أوفر الجديد

قفزة قياسية في إصابات ووفيات كورونا في هذه الدولة

احذر منها.. هذه التطبيقات تجمع معظم بياناتك الشخصية

العجواني يشيد بتوجيهات السيسي بـ توطين الصناعة لتقليل تكلفة فاتورة الاستيراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

تجديد حبس 26 متهما في حادث تصادم قطار طوخ 45 يوما

الأكبر محورياً على البحر الأحمر.. الرئيس يوجه باستكمال أعمال تطوير ميناء السخنة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

نصف طائر ونصف رجل.. قصة المخلوق الغريب الذي أرهب قرية بأكملها

بيان عاجل من الشرطة السعودية بشأن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ