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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة حول عدم تفعيل "نقل وتسويق التكنولوجيا" بأكاديمية البحث العلمي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي والمنوط به الربط بين جهات البحث العلمي والقطاعات المختلفة في الدولة.

وقال " شلبي "، في طلبه، إنه من ضمن الأدوار المعلنة لهذا المكتب هي دعم الاحتياجات البحثية والتكنولوجية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرفع القدرات التكنولوجية لهم وتلبية احتياجاتهم منها، وهو ما لم يحدث حتي الان، وعدم تفعيل دور مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، رغم أهمية هذا الدور وحيويته أمر يحتاج إلي محالسبة للمقصرين .

وأضاف: " مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمي، مجرد دور شكلي ليس له أي أثر ملموس على أرض الواقع،  والمكتب لم يفصح عن أي نشاط متعلق بهذا الدور، كذلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يحدث بها أي أثر ملحوظ في هذا المجال، فغالبيتهم في أمس الحاجة إلى تلبية ودعم احتياجاتهم التكنولوجية".

وأكد شلبي، أن هذا الأمر الذي يدعو إلى التساؤل والبحث حول سبب عدم تفعيل هذا الدور وعن حجم التمويل الذي يتم إنفاقه على المكتب في سبيل تحقيق هذه الأهداف وآداء مهامه، مطالبا بإحالة طلبه إلى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحثه ودراسته لاتخاذ ما يلزم تجاهه.

مجلس الوزراء البحث العلمي وزير التعليم العالي المشروعات المتوسطة والصغيرة مصطفى مدبولي

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