التقييم على أساس الفهم..وزير التربية والتعليم يوضح ملامح امتحان الثانوية العامة

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن امتحانات الثانوية هذا العام ستكون مميزة للغاية نتيجة وجود التقنية الجديدة، منوها إلى أن الوزارة استهلكت وقت كبير من أجل اختيار كيفية أداء الامتحان.

وأكد “طارق شوقي” خلال المؤتمر الصحفي، أن أساس النظام الجديد يكمن في محور التطوير، حيث إن محور التطوير هو طريقة التقييم الجديدة، موضحا أن طريقة التقييم الجديدة تبحث عن مقدار فهم كل طالب فيما يخص نواتج التعلم.



وأوضح وزير التربية والتعليم: أن نظام التقييم الجديد يحتوي على منظومة خاصة بوضع الاسئلة والتصحيح الإلكتروني، وذلك لضمان العدالة لجميع الطلاب، وبالتالي تقليل التظلمات.



وشدد على أن الأسئلة تعتمد على مدى الفهم، منوها إلى أن هناك امتحان تجريبي آخر في شهر يونيو القادم سيتضح الأمر أكثر.