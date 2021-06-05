أخبار التعليم.. ألغاء ندب ملاحظ بمدرسة ناصر فى قنا.. وشوقي: ننصح طلاب الثانوية حل الامتحان إلكتروني وبابل شيت لمصلحتهم

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

للإطمئنان على سير الامتحانات ... جولة لوكيل التربية والتعليم بلجان البحيرة

60 ألف طالب وطالبة .. وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير أعمال امتحانات كليتي التجارة والآداب

وزيرة البيئة : تلوث الهواء في القاهرة يكلف أكثر من 47 مليار جنيه سنوياً

عميد أداب القاهرة يكشف استعدادت الكلية لأمتحانات الفصل الدراسى الثانى

وكيل تعليم قنا يلغي ندب ملاحظ بمدرسة ناصر لاستخدامه التليفون خارج اللجنة

وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة وتفاصيلها النهائية .. بعد قليل

وزير التعليم : سنقلل التظلمات والاخطاء البشرية والتظلمات في امتحانات الثانوية العامة هذا العاموزير التعليم : ننصح طلاب الثانوية العامة بحل الامتحان إلكتروني وبابل شيت لمصلحتهم وسنمنحهم وقتا اضافيا لذلك



